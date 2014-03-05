Українські прикордонники відновили роботу в пункті пропуску «Крим».

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як повідомлялося раніше, ввечері 4 березня близько 35 озброєних осіб увірвалися до пункту пропуску «Крим». Після нерівного силового протистояння, погрожуючи застосувати зброю, нападники заблокували роботу українських правоохоронців. У складі зміни прикордонних нарядів перебувало 15 прикордонників, з них - 7 жінок.

Читайте такожЕкіпаж "Славутича" відбив спробу абордажу - Міноборони

Згодом до пункту пропуску прибув начальник відділу прикордонної служби «Керч» та група реагування, які після перемовин з російськими військовослужбовцями відновили роботу пункту пропуску. Всього за поточну добу на даному пункті пропуску українськими прикордонниками було оформлено 544 особи.

«Даний факт є ще одним підтвердженням того, що на особовий склад Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України постійно здійснюється психологічний тиск, а саме: застосовується фізична сила, лунають погрози, здійснюється шантаж. Незважаючи на це, особовий склад не залишає місць несення служби, а також, не склавши зброю, продовжує виконувати завдання з охорони державного кордону та залишається вірним Присязі та українському народу», - наголошується у повідомленні.