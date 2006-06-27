Депутати з більшості мають намір залишити парламент
12:22, 27 червня 2006Політика
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Народні депутати з парламентської більшості мають намір залишити парламент.
Як передає кореспондент УНІАН, представники фракцій БЮТ і СПУ забирають свої картки для голосування і йдуть з сесійної зали Верховної Ради України.
Як повідомляв УНІАН, засідання Верховної Ради України сьогодні так і не розпочалось, тому що з 9.00 представники фракції Партії регіонів блокують парламентську трибуну, а також президію, ложу уряду та гостьову ложу, вимагаючи виконати ряд їхніх умов.
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