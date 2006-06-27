Депутати з більшості мають намір залишити парламент

Народні депутати з парламентської більшості мають намір залишити парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, представники фракцій БЮТ і СПУ забирають свої картки для голосування і йдуть з сесійної зали Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, засідання Верховної Ради України сьогодні так і не розпочалось, тому що з 9.00 представники фракції Партії регіонів блокують парламентську трибуну, а також президію, ложу уряду та гостьову ложу, вимагаючи виконати ряд їхніх умов.