Політичне напруження не повинно вплинути на економічне співробітництво Росії і України - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав сьогодні в Москві.

«Потрібно співробітничати з усіма традиційними партнерами, безумовно, забезпечуючи наші інтереси. Ми бачимо відому політичну напруженість, але вона не повинна позначитися на нашому поточному економічному співробітництві», - сказав Путін.

Він підкреслив, що не потрібне нікого ставити додатково у складне становище, але нагадав, що «задарма ніхто, ніде, нічого не одержує».

Читайте такожУкраїна почала консультації з Росією і готова "до нового стилю відносин" - Яценюк

«Не потрібно нічого нагнітати і не потрібно перекладати політичну ситуацію на питання економічного співробітництва», - сказав Президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно схвалила пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без пізнавальних знаків захоплюють і блокують військові і прикордонні об'єкти в Криму. Українська влада визнала, що ці загарбники - російські військовослужбовці.