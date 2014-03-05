Політичне напруження не повинно вплинути на економічне співробітництво Росії і України - Путін
Президент Росії Володимир Путін заявляє, що політична напруженість не повинна вплинути на економічне співробітництво РФ і України.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав сьогодні в Москві.
«Потрібно співробітничати з усіма традиційними партнерами, безумовно, забезпечуючи наші інтереси. Ми бачимо відому політичну напруженість, але вона не повинна позначитися на нашому поточному економічному співробітництві», - сказав Путін.
Він підкреслив, що не потрібне нікого ставити додатково у складне становище, але нагадав, що «задарма ніхто, ніде, нічого не одержує».
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«Не потрібно нічого нагнітати і не потрібно перекладати політичну ситуацію на питання економічного співробітництва», - сказав Президент РФ.
Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно схвалила пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.
При цьому з 27 лютого озброєні люди без пізнавальних знаків захоплюють і блокують військові і прикордонні об'єкти в Криму. Українська влада визнала, що ці загарбники - російські військовослужбовці.