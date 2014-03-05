Голова Асоціації єврейських організацій вважає, що “російські структури” готують провокації в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зісельс сказав під час брифінгу.

“Зараз ми бачимо можливість провокацій від російських структур, від Південного Сходу, де окопалися колаборанти з Росії, від Криму, де буде зроблено центр впливу на Україну”, - сказав він.

Водночас, відзначив правозахисник, спільно з новою владою розробляються заходи із запобігання провокаціям.

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“Громадські організації, громадянське суспільство не може протистояти спланованим спецопераціям, у це повинна втручатися влада”, - сказав Зісельс.

Він зауважив, в СБУ, Генпрокуратурі, МВС та МЗС відновлюють роботу спеціальних відділів з протидії ксенофобії, дискримінації та антисемітизму.

Правозахисник також додав, що в інформаційній війні, яку Росія розв'язала проти України, окреме місце займає питання міжнаціональних відносин.

“Інформаційна навала була дуже великою. Я за свої майже 50 років, які займаюся своєю діяльністю, навіть у часи Радянського Союзу не зустрічав стільки брехні і паплюження українських подій, як це було в останні три місяці”, - наголосив Зісельс, додавши, що російські ЗМІ продовжують неправдиво розповідати про події в Україні.