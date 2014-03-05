В МЗС порахували російських солдатів, що незаконно перебувають у Криму
На сьогоднішній день на території України, за попередніми оцінками, незаконно перебуває близько 3,6 тис. російських військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
"Є підтверджені факти, фото, а також відеодокази. Я хочу сказати, що, за попередніми оцінками компетентних органів, на території України перебувають близько 3 тис. 600 військовослужбовців зі складу військових підрозділів, частин і об'єднань Збройних сил РФ, які не мають права на розміщення на території України", - сказав він, додавши, що інформація компетентними органами України ще уточнюється.
Читайте такожРосійські війська взяли під контроль позиції зенітно-ракетного полку в КримуВін також наголосив на тому, що російська сторона вживає заходів для маскування підрозділів своїх Збройних сил, які перебувають на території України. В першу чергу, за його словами, у зв'язку з прибуттям моніторингової місії ОБСЄ в АР Крим.