В МЗС порахували російських солдатів, що незаконно перебувають у Криму

18:47, 05 березня 2014
Політика
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На сьогоднішній день на території України, за попередніми оцінками, незаконно перебуває близько 3,6 тис. російських військовослужбовців.

МЗС порахувало російських солдатів у Криму / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"Є підтверджені факти, фото, а також відеодокази. Я хочу сказати, що, за попередніми оцінками компетентних органів, на території України перебувають близько 3 тис. 600 військовослужбовців зі складу військових підрозділів, частин і об'єднань Збройних сил РФ, які не мають права на розміщення на території України", - сказав він, додавши, що інформація компетентними органами України ще уточнюється.

Читайте такожРосійські війська взяли під контроль позиції зенітно-ракетного полку в КримуВін також наголосив на тому, що російська сторона вживає заходів для маскування підрозділів своїх Збройних сил, які перебувають на території України. В першу чергу, за його словами, у зв'язку з прибуттям моніторингової місії ОБСЄ в АР Крим.

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