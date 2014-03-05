В МЗС порахували російських солдатів, що незаконно перебувають у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"Є підтверджені факти, фото, а також відеодокази. Я хочу сказати, що, за попередніми оцінками компетентних органів, на території України перебувають близько 3 тис. 600 військовослужбовців зі складу військових підрозділів, частин і об'єднань Збройних сил РФ, які не мають права на розміщення на території України", - сказав він, додавши, що інформація компетентними органами України ще уточнюється.

Читайте такожРосійські війська взяли під контроль позиції зенітно-ракетного полку в КримуВін також наголосив на тому, що російська сторона вживає заходів для маскування підрозділів своїх Збройних сил, які перебувають на території України. В першу чергу, за його словами, у зв'язку з прибуттям моніторингової місії ОБСЄ в АР Крим.