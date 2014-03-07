Янукович лежить з інфарктом, стан важкий - російські ЗМІ

Про це пишуть російські ЗМІ.

Як зазначає газета "Московський комсомолець", посилаючись на своє джерело, Януковича у важкому стані госпіталізований в одну з медичних установ Москви.

За даними газети, екс-президента госпіталізували з підозрою на інфаркт.

Читайте такожУНІАН звернувся до російської сторони за доказами того, що Янукович живий

"Стан його здоров'я оцінюється як "важкий". Офіційного підтвердження інформації поки що немає", - повідомляє видання.

Як повідомлялося раніше, журналісти почали шукати докази того, чи живий ще Віктор Янукович, оскільки джерела інформагентства УНІАН повідомляють, що екс-президента України вже немає серед живих.

Як відомо, в останній раз Януковича живого бачили 28 лютого 2014 року під час його прес-конференції в Ростові-на-Дону у виставковому центрі "Вертолекспо".

Після цього його однопартійці і люди з його оточення в Україні не підтверджували, що він виходив на зв'язок. А чутки про смерть Януковича останнім часом з'являлися не менше 3 разів і активно поширювалися в інтернеті.