У Пентагоні захоплюються стриманістю українських військових

Про це в п'ятницю повідомив міністр оборони США Чак Гейґел в ході телефонної розмови з главою оборонного відомства України Ігорем Тенюхом, пише Газета.Ru з посиланням на Agence France-Presse..

За словами офіційного представника Пентагону Джон Кірбі, Гейґел підтвердив рішучу підтримку Вашингтоном суверенітету України.

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«Він високо відгукнувся про витримку, яку демонструють збройні сили України, які не допустили ескалації ситуації», - зазначили в Пентагоні.

Гейґела також знову заявив про підтримку українського народу і схвалення суверенітету і територіальної цілісності України.