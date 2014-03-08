У Пентагоні захоплюються стриманістю українських військових
04:46, 08 березня 2014Політика
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Пентагон вітає «гідну захоплення стриманість» збройних сил України
Чака Гейґела високо відгукнувся про витримку, яку демонструють збройні сили України / REUTERS
Про це в п'ятницю повідомив міністр оборони США Чак Гейґел в ході телефонної розмови з главою оборонного відомства України Ігорем Тенюхом, пише Газета.Ru з посиланням на Agence France-Presse..
За словами офіційного представника Пентагону Джон Кірбі, Гейґел підтвердив рішучу підтримку Вашингтоном суверенітету України.
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«Він високо відгукнувся про витримку, яку демонструють збройні сили України, які не допустили ескалації ситуації», - зазначили в Пентагоні.
Гейґела також знову заявив про підтримку українського народу і схвалення суверенітету і територіальної цілісності України.
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