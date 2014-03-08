Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Криму

Планують обговорити ситуацію, що склалася в Криму, заслухати доповідь представників Росії та подивитися на реакцію іноземних дипломатів, передає ТСН.

Читайте такожПан Гі Мун: Референдум в Криму - тривожний розвиток ситуації

Усі попередні засідання Ради безпеки показали, що риторика виступів російської сторони не витримує жодної критики. Навіть Китай, давній союзник Росії, закликав поважати суверенітет України та не втручатись у її внутрішні справи. Позицію голови російської Місії Віталія Чуркіна щодо офіційного Києва не підтримує наразі жоден член Ради Безпеки ООН.

Обурення представників США, Франції, Великої Британії та інших країн викликає те, що Росія, попри наявні факти, досі заперечує присутність свого військового контингенту у Криму. Тепер до цього додались інциденти зі спецпосланцями ООН та Ради Європи.

Наразі ж Постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв зустрічається з головами інших місій, аби надати їм оперативну інформацію щодо ситуації в Україні. Дипломати підкреслюють, що об'єктивна та оперативна інформація на сьогодні це основний інструмент у інформаційній війні, що розгорнута проти України.

Крім офіційних каналів зв'язку, українські дипломати активно використовують і соціальні мережі, аби оперативно повідомляти колег та журналістів про нову інформацію.