МЗС закликає військових України не піддаватись на провокації

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Ми закликаємо їх зберігати витримку і спокій і не піддаватися на провокації”, - сказав Дещиця.

“Ми горді, що у нас таке військо, що у нас такий флот, що у нас такі солдати, моряки, які мають те, чого не можна подолати зброєю - це гідність, честь і віра в свою перемогу, і їм аплодує за це весь світ”, - підкреслив Дещиця.

За його словами, цей дух українських Збройних сил і є основною зброєю, якою можна побороти агресію.

Відповідаючи на запитання, яка різниця між конфліктом в Криму і конфліктом в Придністров`ї та Південній Осетії, Дещиця зазначив, що сценарій приблизно такий самий, але реакція на нього інша. “Якщо у випадку Південної Осетії і Абхазії прийняття документу відбулося тоді, коли були жертви і танки стояли поблизу Тбілісі, то таку контактну групу (для переговорів) ми обговорюємо вже зараз, щоб не допустити подібного роду агресії”, - сказав він.

За словами Дещиці, враховуючи досвід цих країн, Україна закликає не вестись на провокації російської сторони. “Для нас важливо зберегти спокій і витримку”, - додав він.

Він зазначив, що на даному етапі Україна має підтримку міжнародного співтовариства і ключових гравців на міжнародній арені, чого не було в 2008 році.