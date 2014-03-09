До Ізраїлю вивезли на лікування ще 9 постраждалих на Майдані
05:54, 09 березня 2014Політика
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8 березня на лікування до Ізраїлю транспортували спецлітаком ще 9 постраждалих під час акцій протесту в Києві.
Як повідомляє Hromadske TV, учасники Євромайдану лікуватимуться у ізраїльських клініках коштом волонтерів.
У семи постраждалих - важкі поранення, у решти - легші. Лікувати їх будуть престижні шпиталі "Каплан" (Реховот) і "Адасса" (Єрусалим). Одного з постраждалих напередодні до Ізраїлю вивезли волонтери.
Значною мірою у домовленостях з ізраїльською стороною посприяла Єврейська громада України, кажуть активісти.
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