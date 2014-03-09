До Ізраїлю вивезли на лікування ще 9 постраждалих на Майдані

Як повідомляє Hromadske TV, учасники Євромайдану лікуватимуться у ізраїльських клініках коштом волонтерів.

У семи постраждалих - важкі поранення, у решти - легші. Лікувати їх будуть престижні шпиталі "Каплан" (Реховот) і "Адасса" (Єрусалим). Одного з постраждалих напередодні до Ізраїлю вивезли волонтери.

Значною мірою у домовленостях з ізраїльською стороною посприяла Єврейська громада України, кажуть активісти.