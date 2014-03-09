У Кіровограді пройшла хода за територіальну цілісність України

У Кіровограді відбулася хода на підтримку територіальної цілісності України та миру.

Як передає кореспондент УНІАН, про проведення акції учасники домовились через соціальні мережі.

Люди почали сходитися на 10.00 на площу Героїв Майдану. Більшість учасників акції - молоді люди, які тримали в руках державні прапори України. Символіки будь-яких політичних сил не було.

Близько 100 осіб, узявшись за руки, пройшли вздовж дороги до пам'ятника Ангелу-хранителю України. Під час ходи учасники акції викрикували гасла: "Україна понад усе!", "Ми за мир!", "Кіровоград, вставай!", "Хто за мир - приєднуйся до нас!".

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Дорогою до ходи приєднувалися перехожі, на підтримку учасників акції водії автомобілів, що проїжджали повз, подавали звукові сигнали.

Дійшовши до пам'ятника, кіровограді стали в коло та заспівали Державний Гімн України.

Організатори закликали людей не розходитися та взяти участь у Віче, запланованому на 12.00 на площі Героїв Майдану.