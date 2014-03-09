У Сімферополі протестують проти референдуму, учасники погрожують перекрити вулицю

У Сімферополі учасники мітингу, які протестують проти всекримського референдуму про розширення прав автономії, заявляють про незаконне затримання співробітниками міліції двох активістів — Андрія Щикуна і Анатолія Ковальського, і мають намір перекрити вулицю Севастопольську, якщо їх не відпустять до кінця акції.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними на 12.45 вже близько півтисячі людей на мітингу біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

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«Ганьба путінському фашизму, ганьба путінській окупації України. Я думаю для цього божевільного і шизофреніка все це так просто не мине. Він буде покараний», - заявив академік Петро Вольвач.

За даними мітингувальників, Щикуна і Ковальського затримали на залізничному вокзалі Сімферополя. Наразі їх місцеперебування невідоме.

Як повідомляв УНІАН, у мітингу на підтримку місцевого референдуму про статус автономії, який зараз проходить у Сімферополі, за різними оцінками, бере участь від 7 до 10 тисяч людей.