Викрадені в Криму люди досі не вийшли на зв’язок

Досі немає жодних вісток від семи громадян України, яких невстановлені особи викрали 9 березня в різних частинах Криму, пише Радіо Свобода.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Автомайдану Олексій Гриценко.

Раніше він припускав, що троє дівчат, викрадених неподалік міста Армянська, можуть перебувати у військовій комендатурі Севастополя. Ідеться про Олену Максименко, журналістку «Українського тижня», Катерину Бутко, прес-секретаря Автомайдану та Шуру Рязанцеву, мешканку Ялти. Разом із ними перебував Євген Рахно, водій автомобіля, в якому їхали молоді жінки.

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Однак, годину тому Гриценко повідомив, що у військовій комендатурі Севастополя затриманих немає.

Учора в Бахчисараї представники так званих «дружинників Криму» викрали також командира української військової частини, підполковника Володимира Садовика. Про це Радіо Свобода повідомили військові джерела у Криму. Востаннє офіцера бачили у неділю у бахчисарайському офісі партії «Русское единство». Коли військові прибули туди з вимогою повернути командира, там заявили, що його немає.

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9 березня на залізничному вокзалі Сімферополя невстановлені особи викрали лідера Всекримської української ради Андрія Щекуна та голову Піклувальної ради Української школи-гімназії Сімферополя Анатолія Ковальського. Це викрадення було санкціоноване самопроголошеним головою Ради міністрів Криму Сергієм Аксьоновим. Про це повідомляють джерела Радіо Свобода у партії «Русское единство», яку очолює Аксьонов.