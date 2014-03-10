Спікер ВР АРК оперує міфічними опитуваннями та лякає кримчан - ЗМІ

Більше 80% жителів Криму можуть проголосувати за входження півострова до складу Росії. Про це заявив спікер АР Крим Володимир Константинов російським ЗМІ, пише Українська правда.

"Більше 80% жителів Криму за входження до складу Росії. Це дані фокус-груп вчорашнього дня", - заявив він.

"Явка на референдумі про статус Криму буде досить високою", - сказав Константинов.

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Крім того, спікер кримського парламенту розповсюдив своє звернення до жителів Криму.

У ньому він, зокрема, зазначив, що подальше перебування Криму в політичному полі України "загрожує кримчанам фізичним знищенням".

"Крим вичерпав можливості домогтися гідного статусу в складі України. Подальше наше перебування в політичному полі цієї держави загрожує кримчанам не просто приниженнями та дискримінацією по культурному і етнічному принципу, а самим буквальним фізичним знищенням", - пише Константинов.

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Саме тому він закликав кримчан проголосувати на референдумі 16 березня за входження АРК до складу Росії.

Спікер запевнив, що росіяни допоможуть адаптуватися жителям Криму, і вже напрацьовані програми підтримки "для учнів, бюджетників, пенсіонерів".

"Ми повинні бути готові перейти на більш високі соціальні стандарти, ніж ті, які існували в незалежній Україні", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, 6 березня Верховна Рада Криму проголосувала за призначення референдуму про приєднання Криму до Російської Федерації на 16 березня.

Окрім того, парламент АРК ухвалив рішення про входження автономії до складу Росії.

Того ж дня в.о. президента Олександр Турчинов зупинив це рішення своїм указом.