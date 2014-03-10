Над автобатом ВМС у Бахчисараї підняли прапор Росії

Як повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов, в понеділок разом з групою озброєних представників так званої самооборони Криму на територію автобата прибув і зниклий напередодні командир цього батальйону Володимир Садівник.

«Представники самооборони Криму виконавши кілька пострілів у повітря, увірвалися на територію автобата, вишикувавши особовий склад ввіреної йому частини Садівник заявив: "Хто зі мною - крок вперед". З шеренги вийшов ряд військовослужбовців частини. В строю залишилися всі офіцери і контрактники покликані з регіонів України. Після цього Садівник заявив, що ті, хто не з ним, ті можуть покинути територію військової частини. Після чого на плацу частини був спущений прапор ВМС, його місце зайняв прапор РФ», - написав Селезньов на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук».

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«На цю годину на флагштоках частини два прапори: України та Росії. Зараз Садівник і військовослужбовці, що приєдналися до нього, завантажують у техніку паливо, радіостанції, інше військове майно для вивезення за межі частини. Станом на 17.30, вже заводиться техніка», - говорить представник Міноборони.