ГПУ підтвердила арешт Добкіна
22:13, 10 березня 2014Політика
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У Генпрокуратурі підтвердили затримання Добкіна у зв’язку з посягання на зміну територіальної цілісності України.
ГПУ підтвердила арешт Добкіна
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України. Добкіну сьогодні було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст110 (посягання на територіальну цілісність України) ККУ.
Як повідомляв УНІАН, 10 березня екс-главу Харківської ОДА Михайла Добкіна викликали на допит в ГПУ, де він провів дві години.
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З будівлі Генпрокуратури Добкін так і не вийшов, а його адвокат повідомила, що його заарештовано і направлено до СІЗО згідно з постановою Шевченківського райсуду від 1 березня.
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