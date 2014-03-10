Польща працює над планом допомоги для України

Про це УНІАН повідомила прес-секретар польського уряду Малгожата Кідава-Блоньска в понеділок.

”Cправа залишається відкритою, жодні рішення ще не ухвалені”, сказала вона.

Кідава-Блоньська зазначила, що, серед іншого, польська влада може також допомогти Україні із створенням нових державних інституцій шляхом проведення відповідних тренінгів для державних чиновників.

Співрозмовник агентства також відзначила, що допомога Європейського союзу є також допомогою Польщі, котра входить до європейського об`єднання.

Водночас вона не уточнила, чи може Польща викуповувати облігації українського уряду чи надати іншу форму економічної підтримки, зазначивши, що про це можна буде говорити після завершення роботи над згаданим планом.

Польське міністерство фінансів, відповідаючи на запит УНІАН, додало, що Польща може надати фінансову допомогу через МВФ, до якого сплачує членські внески.

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”Якщо МВФ виділить допомогу Україні після формального прохання уряду до центрального банку про таку допомогу та зобов`язання виконати узгоджені умови, то це буде також допомога Польщі”, - наголосили у міністерстві.

У міністерстві зауважили, що польська влада у зв`язку з останньою міжнародною фінансовою кризою домовилась з МВФ про можливе додаткове виділення 3,9 млрд доларів та 6,3 млрд євро, котрі можуть бути використані для допомоги іншим державам, в тому числі, Україні.

Національний банк Польщі повідомив агентству, що МВФ може використати додаткові польські кошти для України, але водночас зазначив, що фонд не потребує додаткового фінансування від держав-членів об`єднання, оскільки, за даними на кінець січня цього року, мав на такі цілі близько 425 млрд доларів.

У Нацбанку не уточнили, чи може Польща за рахунок своїх валютних резервів, котрі складають понад 100 мільярдів доларів, викупити частину урядових облігацій України (у польських медіа озвучувалася ідея, що польський уряд в рамках підтримки українського може, наприклад, викупити українські облігації на 1 млрд доларів - УНІАН).

Польське міністерство економіки зазначило, що може повідомити про можливу економічну підтримку України урядом Польщі після ухвалення відповідного рішення на рівні Кабінету міністрів, якого поки немає.

Як повідомляв УНІАН, в минулу п`ятницю глава нового українського уряду Арсеній Яценюк заявив, що Євросоюз готовий надати Україні підтримку у розмірі 15 млрд доларів, а також в односторонньому порядку відкрити доступ на свій ринок для українських товаровиробників, оскільки в Україні склалася катастрофічна ситуацію з державними фінансами, яка потребує фінансової допомоги Заходу, розмір якої Мінфін оцінив в 35 млрд доларів до кінця 2015 року.