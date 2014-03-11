Командир автобатальона в Бахчисараї не зраджував Україну - Куніцин

Постійний представник президента в Криму Сергій Куніцин спростовує інформацію про перехід командира автомобільного батальйону в/ч А2904 в Бахчисараї Володимира Садівника на бік росіян.

Як передає кореспондент "Сегодня.иа" про це Куніцин заявив журналістам у Раді.

"Подавали інформацію, що він здав частину. Він вчора в 24 години вийшов на зв'язок і сказав: я нічого не здавав, командири мої на місці, два прапорщика зрадили - відкрили склади і разом з росіянами вкрали кілька машин. А командир батальйону і його офіцери залишилися вірні присязі", - заявив Куніцин.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що в Бахчисараї був викрадений командир української військової частини, підполковник Володимир Садівник. Після цього в ЗМІ з'явилося повідомлення, що нібито раніше викрадений Володимир Садівник здав військову частину російським інтервентам.