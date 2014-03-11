Декларація про незалежність АРК і Севастополя поглиблює кризу - Чубаров

15:42, 11 березня 2014
Політика
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Рефат Чубаров негативно оцінює ухвалений документ.

Чубаров вважає, що ухвалення цього документа сьогодні "лише погіршує становище різних сторін"

Лідер кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров вважає прийняту сьогодні, 11 березня, парламентом автономії декларацію про незалежність Автономної республіки і Севастополя такою, що поглиблює кримську кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Сімферополі.

«Моя оцінка документа є негативною. Я вважаю, що ухвалення подібного роду документів до принципового розв'язання кризи навколо Криму і всередині Криму лише поглиблює становище різних сторін, які хочуть знайти виходить з ситуації, що склалася», - заявив Чубаров.

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Як повідомляв УНІАН, у прийнятій сьогодні декларації про незалежність Автономної республіки і Севастополя три пункти:

1. У разі, якщо у результаті майбутнього 16 березня 2014 р. прямого волевиявлення народів Криму буде ухвалено рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, до складу Росії, Крим після референдуму буде оголошено незалежною і суверенною державою з республіканською формою правління.

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2. Республіка Крим буде демократичною, світською і багатонаціональною державою, яка зобов'язується підтримувати мир, міжнаціональну і міжконфесійну злагоду на своїй території.

3. Республіка Крим як незалежна і суверенна держава у разі відповідних результатів референдуму звернеться до Російської Федерації з пропозицією про включення Республіки Крим на основі відповідного міждержавного договору до складу Російської Федерації як нового суб'єкту Російської Федерації».

Декларацію також підтримала міськрада Севастополя, стверджує ВР Криму.

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