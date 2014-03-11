Декларація про незалежність АРК і Севастополя поглиблює кризу - Чубаров

Лідер кримськотатарського Меджлісу Рефат Чубаров вважає прийняту сьогодні, 11 березня, парламентом автономії декларацію про незалежність Автономної республіки і Севастополя такою, що поглиблює кримську кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Сімферополі.

«Моя оцінка документа є негативною. Я вважаю, що ухвалення подібного роду документів до принципового розв'язання кризи навколо Криму і всередині Криму лише поглиблює становище різних сторін, які хочуть знайти виходить з ситуації, що склалася», - заявив Чубаров.

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Як повідомляв УНІАН, у прийнятій сьогодні декларації про незалежність Автономної республіки і Севастополя три пункти:

1. У разі, якщо у результаті майбутнього 16 березня 2014 р. прямого волевиявлення народів Криму буде ухвалено рішення про входження Криму, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, до складу Росії, Крим після референдуму буде оголошено незалежною і суверенною державою з республіканською формою правління.

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2. Республіка Крим буде демократичною, світською і багатонаціональною державою, яка зобов'язується підтримувати мир, міжнаціональну і міжконфесійну злагоду на своїй території.

3. Республіка Крим як незалежна і суверенна держава у разі відповідних результатів референдуму звернеться до Російської Федерації з пропозицією про включення Республіки Крим на основі відповідного міждержавного договору до складу Російської Федерації як нового суб'єкту Російської Федерації».

Декларацію також підтримала міськрада Севастополя, стверджує ВР Криму.