Попри гарантії ВР Криму, Меджліс продовжить бойкот референдуму
Рефат Чубаров заявляє, що Меджліс продовжує бойкот референдуму, попри постанову кримської Верховної Ради «Про гарантії відновлення прав кримськотатарського народу».
Лідер кримськотатарського меджлісу Рефат Чубаров вважає, що ухвалення Верховною радою Криму сьогодні, 11 березня, постанови «Про гарантії відновлення прав кримськотатарського народу і його інтеграцію в кримську спільноту» є сигналом для сторін, залучених у «кримську кризу», разом з тим, меджліс як і раніше бойкотує референдум про статус регіону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав журналістам у Сімферополі.
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«Сьогоднішня Верховна рада в сьогоднішній ситуації усвідомлює необхідність відновлення прав кримськотатарського народу. Ми розуміємо при цьому, що це лише сигнал – сигнал, який дано всім сторонам, які залучені вже в кримську кризу. Я виходжу з того, що цей сигнал буде почутий усіма сторонами - і в Києві, і в Москві, і у Вашингтоні, і багатьма міжнародними організаціями. Я сподіваюся, що нам вдасться, спираючись на ці сигнали, приступити до вирішення питань, які не менше, а може, навіть більше, хвилюють всю кримську спільноту - насамперед, відведення військ (Росії - УНІАН) на свої вихідні позиції. Цей сигнал не є предметом угод. Наша позиція щодо референдуму залишається (колишньою - УНІАН) - ми проти проведення референдуму, ми його бойкотуємо. Ми робимо все, щоб пояснити жителям Криму його наслідки», - заявив глава меджлісу.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Верховна рада Криму на позачерговому засіданні прийняла постанову «Про гарантії відновлення прав кримськотатарського народу і його інтеграцію в кримську спільноту», якою передбачається при затвердженні нової Конституції Республіки Крим передбачити ряд гарантій відновлення прав кримських татар і їх інтеграції в співтовариство регіону. Зокрема: надання кримськотатарській мові статусу офіційної, гарантоване представництво кримських татар на рівні 20% в органах влади, визнання Курултаю, вирішення правових, організаційних, фінансових і земельних питань при поверненні кримських татар у Республіку Крим з місць депортації та ін.