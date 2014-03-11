Попри гарантії ВР Криму, Меджліс продовжить бойкот референдуму

Лідер кримськотатарського меджлісу Рефат Чубаров вважає, що ухвалення Верховною радою Криму сьогодні, 11 березня, постанови «Про гарантії відновлення прав кримськотатарського народу і його інтеграцію в кримську спільноту» є сигналом для сторін, залучених у «кримську кризу», разом з тим, меджліс як і раніше бойкотує референдум про статус регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав журналістам у Сімферополі.

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«Сьогоднішня Верховна рада в сьогоднішній ситуації усвідомлює необхідність відновлення прав кримськотатарського народу. Ми розуміємо при цьому, що це лише сигнал – сигнал, який дано всім сторонам, які залучені вже в кримську кризу. Я виходжу з того, що цей сигнал буде почутий усіма сторонами - і в Києві, і в Москві, і у Вашингтоні, і багатьма міжнародними організаціями. Я сподіваюся, що нам вдасться, спираючись на ці сигнали, приступити до вирішення питань, які не менше, а може, навіть більше, хвилюють всю кримську спільноту - насамперед, відведення військ (Росії - УНІАН) на свої вихідні позиції. Цей сигнал не є предметом угод. Наша позиція щодо референдуму залишається (колишньою - УНІАН) - ми проти проведення референдуму, ми його бойкотуємо. Ми робимо все, щоб пояснити жителям Криму його наслідки», - заявив глава меджлісу.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Верховна рада Криму на позачерговому засіданні прийняла постанову «Про гарантії відновлення прав кримськотатарського народу і його інтеграцію в кримську спільноту», якою передбачається при затвердженні нової Конституції Республіки Крим передбачити ряд гарантій відновлення прав кримських татар і їх інтеграції в співтовариство регіону. Зокрема: надання кримськотатарській мові статусу офіційної, гарантоване представництво кримських татар на рівні 20% в органах влади, визнання Курултаю, вирішення правових, організаційних, фінансових і земельних питань при поверненні кримських татар у Республіку Крим з місць депортації та ін.