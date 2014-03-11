Герман радить Януковичу їхати до Криму

16:27, 11 березня 2014
Політика
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Колишній радник Віктора Януковича вважає, що він зобов'язаний допомогти Україні зберегти Крим.

Герман вважає, що Янукович повинен допомогти Україні зберегти Крим

Колишній радник Віктора Януковича, нардеп від ПР Ганна Герман порадила екс-президенту їхати до Криму.

Про це вона сказала сьогодні в кулуарах ВР, передає LB.ua.

"Я не хотіла б коментувати заяви Віктора Федоровича, це його заяви. Я сказала, що якщо б у мене була можливість йому радити так, як у старі добрі часи, я порадила:" У Крим Віктор Федорович, у Крим врегулювати ситуацію та Крим, допомогти Україні зберегти Крим, це роль президента, а все інше виглядає просто жалюгідно ", - сказала вона.

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Нагадаємо, сьогодні під час чергового виступу перед журналістами з заявою екс-президент України Віктор Янукович заявив, що повернеться в Україну, як тільки дозволять обставини.

Зазначимо також, народний депутат Геннадій Москаль вважає, що Янукович скоро приїде в Крим і звідти "вестиме свою підривну діяльність".

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