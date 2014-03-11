Герман радить Януковичу їхати до Криму

Колишній радник Віктора Януковича, нардеп від ПР Ганна Герман порадила екс-президенту їхати до Криму.

Про це вона сказала сьогодні в кулуарах ВР, передає LB.ua.

"Я не хотіла б коментувати заяви Віктора Федоровича, це його заяви. Я сказала, що якщо б у мене була можливість йому радити так, як у старі добрі часи, я порадила:" У Крим Віктор Федорович, у Крим врегулювати ситуацію та Крим, допомогти Україні зберегти Крим, це роль президента, а все інше виглядає просто жалюгідно ", - сказала вона.

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Нагадаємо, сьогодні під час чергового виступу перед журналістами з заявою екс-президент України Віктор Янукович заявив, що повернеться в Україну, як тільки дозволять обставини.

Зазначимо також, народний депутат Геннадій Москаль вважає, що Янукович скоро приїде в Крим і звідти "вестиме свою підривну діяльність".