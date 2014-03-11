Вибори президента повинні відбутися 25 травня - Кличко

Як повідомляє прес-служба партії «УДАР», про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко журналістам, коментуючи зареєстровану у Верховній Раді депутатом-регіоналом постанову про перенесення виборів на 7 грудня.

"Чим скоріше сформується нова влада в Україні, чим скоріше ми зможемо нормалізувати ситуацію, тим швидше вийдемо з економічної і політичної кризи. Затягування з виборами, на яких президента обере народ, призведе до складних процесів", - підкреслив Кличко.

Він відзначив, що в зволіканні з проведенням виборів зацікавлені багато політиків, зокрема, і з числа народних депутатів. "Замість того, щоби стабілізувати ситуацію, втілювати реформи та підвищувати соціальні стандарти, вони розколюють країну за принципом мови, віросповідання, національності. Такі дії не можна назвати розумними, зваженими і державницькими", - сказав лідер "УДАРу".

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Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про перенесення виборів Президента України на 7 грудня 2014 року.

Автором відповідного проекту постанови «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України" щодо перенесення дати позачергових виборів Президента України (на 7 грудня 2014 року)» є народний депутат від Партії регіонів Євген Мураєв.

Як відомо, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень" і призначила позачергові президентські вибори на 25 травня.