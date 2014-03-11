Добкіну присудили домашній арешт
20:51, 11 березня 2014Політика
4 0
Печерський районний суд м. Києва присудив колишньому главі Харківської ОДА Михайлу Добкіну запобіжний захід в якості домашнього арешту.
Добкіна відправили під домашній арешт / ТСН
Добкін зібрався оскаржувати рішення суду.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Затриманий екс-губенатор був вчора, 10 березня. Поки йому доведеться залишитися в Києві, де він має нерухомість. Добкіну повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність України), наголошують у Генпрокуратурі.
Читайте такожЗатримання Добкіна виглядає, як політична помста правоохоронців – Кернес
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter