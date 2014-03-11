Добкіну присудили домашній арешт

Добкін зібрався оскаржувати рішення суду.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Затриманий екс-губенатор був вчора, 10 березня. Поки йому доведеться залишитися в Києві, де він має нерухомість. Добкіну повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність України), наголошують у Генпрокуратурі.

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