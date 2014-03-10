З ГПУ Добкіна відправили у СІЗО

З будівлі Генпрокуратури Добкін так і не вийшов, а його адвокат повідомила, що його заарештовано і направлено до СІЗО згідно з постановою Шевченківського райсуду від 1 березня.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"О 17:20 його затримано, о 17:30 йому висунуто підозру у вчиненні умисних дій представником влади, що виражалися в публічних закликах до зміни меж території України та порушення порядку, встановленого Конституцією України", - сказала адвокат Добкіна Юлія Плетньова.

На часі Добкін перебуває у СІЗО, а завтра у Шевченківському райсуді Києва буде прийматися міра запобіжного заходу. Скоріш за все ГПУ буде наполягати на триманням Добкіна під вартою.

"Я можу сказати, що Михайло Добкін – громадянин України і ніколи не висловлювався, у моєму розумінні, за порушення Конституції чи за переділ України", - прокоментував затримання Добкіна міський голова Харкова Геннадій Кернес.