Українські військові загасили вогонь на аеродромі Бельбек

Про це повідомляють українські військовослужбовці на створеному ними сайті.

"Повернулася довгоочікувана пожежна команда в складі пожежної машини частини під командуванням командира бригади Юлія Мамчура. На аеродромі, який "охороняється", "марсіанами" (спецпідрозділи РФ - УНІАН) була підпалена електроустановка. Пожежа була помічена з адміністративних будівель частини", - повідомили вони.

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Як йдеться у повідомленні, у небезпечній близькості від підпаленої електроустановки розташовуються склади пально-мастильних матеріалів.

"За усною заявою "марсіан", на території, що охороняється їхніми снайперами і особовим складом, невідомий підпалив електрику", - пишуть солдати.

"Підпалити знеструмлену електроустановку можна тільки з використанням горючих речовин", - заявив один з українських військових.