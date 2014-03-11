Українські військові загасили вогонь на аеродромі Бельбек
На аеродромі Бельбек, який перебуває під "охороною" спецпідрозділів РФ була підпалена електроустановка. Пожежу вдалося загасити.
Про це повідомляють українські військовослужбовці на створеному ними сайті.
"Повернулася довгоочікувана пожежна команда в складі пожежної машини частини під командуванням командира бригади Юлія Мамчура. На аеродромі, який "охороняється", "марсіанами" (спецпідрозділи РФ - УНІАН) була підпалена електроустановка. Пожежа була помічена з адміністративних будівель частини", - повідомили вони.
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Як йдеться у повідомленні, у небезпечній близькості від підпаленої електроустановки розташовуються склади пально-мастильних матеріалів.
"За усною заявою "марсіан", на території, що охороняється їхніми снайперами і особовим складом, невідомий підпалив електрику", - пишуть солдати.
"Підпалити знеструмлену електроустановку можна тільки з використанням горючих речовин", - заявив один з українських військових.