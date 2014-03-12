МЗС висловило рішучий протест Росії через визнання "незалежності" Криму

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ України.

"Рішення, схвалене Верховною Радою Автономної Республіки Крим, є антиконституційним, незаконним та юридично нікчемним", - йдеться у повідомленні.

"Цей так званий "документ" порушує національне законодавство України та положення міжнародних документів, включно із заявою Голови Ради Безпеки ООН від 20 липня 1993 року, яка, як відомо, була одностайно підтримана всіма членами РБ ООН, включно з Російською Федерацією", - зазначили в МЗС.

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"Україна категорично засуджує пряме втручання РФ у внутрішні справи нашої держави. Дії російської сторони прямо суперечать фундаментальним принципам міжнародного права та загальновизнаним принципам співжиття держав", - зазначено у заяві.

"Теза та наведені аргументи про правомірність рішення Верховної Ради АР Крим не витримують жодної критики", - вважають у міністерстві.

"Російська сторона посилається на консультативний висновок Міжнародного суду ООН щодо одностороннього проголошення декларації про незалежність Косово", - зазначили в МЗС.

"Водночас, у письмовій заяві, офіційно поданій РФ у справі стосовно Косово до Міжнародного суду ООН, зазначається, що "право на самовизначення не може тлумачитися як таке, що санкціонує або заохочує будь-які дії, які б вели до розчленування або до часткового чи повного порушення територіальної цілісності або політичної єдності суверенних та незалежних держав", - підкреслили у відомстві.

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"Ґрунтуючись на цій позиції, Російська Федерація до цього часу не визнала незалежності Косово. Втім, бачимо спробу застосувати російською стороною принцип, нею засуджений, стосовно України. Це означає, що посилання на рішення Міжнародного суду ООН є класичним прикладом подвійних стандартів з боку РФ. Російська сторона стверджує, що на т.зв. "плебісцит" були запрошені спостерігачі від ОБСЄ. Цинізм ситуації полягає в тому, що запрошення спостерігачам відвідати територію суверенної України було передане офіційним представником Російської Федерації при ОБСЄ", - додали в міністерстві.

"Також добре відомо, що Швейцарське головування в ОБСЄ назвало запланований на 16 березня "референдум" нелегітимним та виключило можливість участі в спостереженні за ним місії ОБСЄ. Міністерство закордонних справ України засуджує практику провокативних заяв та будь-яких дій, які націлені на загострення становища в Криму", - йдеться в заяві МЗС.

"Для доведення цієї позиції та отримання необхідних пояснень до Міністерства закордонних справ України викликано Тимчасового повіреного у справах РФ в Україні. Україна наполегливо закликає російську сторону до деескалації ситуації, прямого діалогу та повного додержання норм та принципів міжнародного права і міждержавних відносин", - підкреслили в МЗС.