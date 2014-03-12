Добкін оскаржить рішення суду
03:00, 12 березня 2014Політика
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Колишній голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін вважає незаконним обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під домашнім арештом і має намір подавати апеляцію.
Добкін подасть апеляцію на рішення суду
Про це він заявив після закінчення судового засідання в Печерському суді Києва, передає LB.ua.
"Звичайно, будемо захищатися, подамо апеляцію. Те, що я бачив в матеріалах справи, там сепаратизмом і "не пахне", - сказав політик.
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Добкін ще раз підкреслив, що продовжує наполягати на необхідності федералізації України, оскільки це, на його думку, відповідає європейським тенденціям.
Крім того, підозрюваний заявив, що не відмовляється від свого рішення балотуватися в Президенти, і має намір найближчим часом подати документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) на реєстрацію.
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