Томенко знайшов слабкі місця Черновецького

Народний депутат, заступник керівника фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що фракція БЮТ планує здійснити депутатську перевірку джерел фінансування політичної реклами Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, яка масово розміщена у столиці напередодні Дня Конституції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за його словами, «ми хочемо дізнатися, чи не розміщувалася ця реклама за кошти платників податків або рекламних компаній». М.ТОМЕНКО нагадав, що у політичній рекламі існує певна етика. «Коли чиновник власноруч «претендує на авторство» статті Конституції та тиражує це на сотнях рекламних щитів – це не лише неетично, а й свідчить про неповагу державного службовця до Основного Закону», - підкреслив заступник керівника фракції БЮТ.

Також М.ТОМЕНКО висловив обурення забороною трансляції на великому екрані в центрі Києва футбольного матчу Чемпіонату світу з футболу між національними збірними України та Швейцарії 26 червня.

«Якщо чиновники міської влади не люблять футбол, то це їх особисті проблеми. Але вони зобов’язані з повагою ставитися до киян, які хочуть підтримати збірну України на Майдані Незалежності під час її вирішальних футбольних матчів», - заявив М.ТОМЕНКО.

«Очевидно, міська влада не усвідомлює того, що сьогодні успіхи у спорті є одним із головних чинників, які можуть об’єднати націю, викликаючи в українців почуття патріотизму та гордості за свою країну», - вважає М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Київстар»» як титульний спонсор національної і молодіжної збірних України з футболу здійснює відкриті футбольні трансляції матчів за участю національної збірної на центральних площах Києва, Дніпропетровська, Донецька, Харкова, Одеси і Львова.

Водночас 26 червня компанія вирішила не транслювати матч Україна-Швейцарія на відкритих майданчиках великих міст України через пізній час проведення – матч розпочинався о 22.00.

«Згідно з діючими регуляторними нормами, після 22.00 в містах України заборонене проведення будь-яких масових заходів, до яких зараховуються і відкриті футбольні трансляції. Такі обмеження існують для забезпечення громадського спокою і правопорядку», – зазначили в прес-службі компанії.