Прокурор Донецької області пообіцяв проконтролювати розкриття злочинів проти журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я знаю, що зараз відкриті 17 кримінальних справ у Донецькій області щодо перешкоджання діяльності журналістам», - сказав прокурор. При цьому він підкреслив: «Я кожному з вас обіцяю прийняти тих журналістів, які постраждали по тій, чи іншій кримінальній справі. Я готовий з кожним з вас поспілкуватися, готовий визначитися з цим питанням, готовий запланувати і перевірити всі ці кримінальні справи і провести нараду, подивитися наскільки працювали і працюють сьогодні оперативні служби з розкриття цих злочинів».