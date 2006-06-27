50 ”регіоналів” блокують порожній парламент

Близько 50 народних депутатів із фракції Партії регіонів залишаються в сесійній залі Верховної Ради і продовжують блокування трибуни та урядової ложі.

Як передає кореспондент УНІАН, серед тих, хто блокує трибуну, був народний депутат України Віктор ЯНУКОВИЧ (син лідера фракції Партії регіонів України).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед початком пленарного засідання депутати фракції Партії регіонів заблокували трибуну і президію парламенту.

"Регіонали" заявили, що не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті, а також наміром своїх політичних опонентів включити до порядку денного засідання питання про обрання відсутніх членів Конституційного Суду.

Крім того, Партія регіонів вимагає обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Крім того, “регіонали” наполягають на припиненні незаконного сумісництва посадовців з депутатськими повноваженнями.