Європарламент ухвалив резолюцію із осудом російської агресії в Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у резолюції під назвою "Вторгнення Росії в Україну", у якій також євродепутати закликають до негайного повернення російських військ до місць їхньої постійної дислокації.

"(ЄП) суворо засуджує акт агресії Росії при вторгненні у Крим, який є невід'ємною частиною України і визнається таким Російською Федерацією та міжнародною спільнотою. (ЄП) закликає до негайної деескалації кризи і негайного виведення усіх збройних сил, які незаконно перебувають на українській території, та закликає до повної поваги міжнародних норм та існуючих зобов'язань", - йдеться у резолюції Європарламенту.

Депутати наголошують, що дії Росії порушують Статут ООН, Гельсінський заключний акт 1975 року, Статут Ради Європи, Будапештський меморандум про гарантії безпеки Україні від 1994 року, Договір про дружбу між Україною та Росією 1997 року та Угоду про базування Чорноморського флоту РФ на українській території, а також міжнародні зобов'язання РФ.

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Євродепутати вважають, що дії Росії на півострові становлять загрозу Європейському Союзу, а запланований у Криму на 16 березня референдум про відокремлення від України називають незаконним.

"Згідно із Конституцією України, Автономна Республіка Крим може організовувати референдуми щодо місцевих питань і такі, які не визначають міжнародно визнані кордони України. (ЄП) підкреслює, що референдум щодо питання про приєднання до Російської Федерації буде відтак вважатися нелегітимним та незаконним, як і будь-який інший референдум, який суперечить українській Конституції та міжнародним нормам", - йдеться у резолюції Європарламенту.