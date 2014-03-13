Помічника генсека ООН з прав людини не пустили в Крим - Меджліс

Як повідомили УНІАН у прес-службі меджлісу, про це сам Шиманович розповів лідеру Меджлісу кримських татар Рефату Чубарову по телефону у четвер.

«Іван Шиманович повідомив Рефату Чубарову, що йому було створено непереборні перешкоди з боку кримської влади, що не дозволило йому приїхати до Криму, куди він виїхав для оцінки ситуації, що склалася, і виконання своєї місії щодо стану прав людини у Криму. За словами Шимановича, водночас, він направить спеціальну доповідь особисто генеральному секретарю ООН про грубі порушення прав людини в Криму. Спецдоповідь ґрунтується на численних стійких джерелах, які дозволяють всебічно описати об'єктивну картину в Криму», - повідомляє Меджліс.

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За його даними, помічник генсека ООН з прав людини підкреслив, що ООН робитиме все, для того, щоб права кримських татар і громадян інших національностей, що проживають у Криму, в ситуації, що створилася, були забезпечені, і життю людей нічого не загрожувало.