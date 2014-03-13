Кримські сепаратисти хочуть оголосити персонами нон грата Кличка, Яценюка і Тягнибока

Про це йдеться в заяві президії, текст якого передав УНІАН прес-центр ВР автономії.

«Учасники антиконституційного перевороту не мають морального права давати оцінку законності загальнокримського референдуму. Неонацисти і їх поплічники не мають морального права нав'язувати свою волю жителям автономії - дітям і онукам переможців фашизму. Вбивці, на руках яких кров кримчан - бійців "Беркута" і внутрішніх військ, мирних громадян, - не мають морального права ступати на священну кримську землю. Кличко, Яценюк, Тягнибок та всі носії "бандерівської" ідеології будуть оголошені персонами нон-грата у Криму», - йдеться в заяві президії ВР автономії.

Парламент Криму підкреслив, що референдум 16 березня пройде. «Незважаючи на погрози і провокації», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна рада Криму 6 березня ухвалив приєднати Крим до РФ і виніс на референдум 16 березня два альтернативних питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України? Жителі Криму зможуть проголосувати з 8 ранку до 20 години вечора за київським часом. Референдум обійдеться в 16,2 млн гривень.

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Київ вважає «опитування» неконституційним. Такої ж думки дотримуються і світові лідери. Референдум поки визнає лише офіційна Москва.