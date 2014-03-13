Яценюка й Турчинова можуть зробити персонами нон грата в Криму - Спікер ВР Криму

12:28, 13 березня 2014
Політика
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За словами глави кримського парламенту, "ті, хто пропагує нацистські гасла, й ті, хто їм публічно співчуває" в осяжному майбутньому не повинні потрапити на територію Криму.

Константинов

Виконуючому обов'язки президента України Олександру Турчинову, прем'єр-міністру Арсенію Яценюку та іншим "пропагандистам нацистських гасел" в'їзд до Криму буде заборонено, сказав в інтерв'ю РИА Новости спікер ВР Криму Володимир Константинов.

"Потрібно скласти список несприятливих особистостей, які не повинні в найближчому майбутньому перетнути наш кордон і в'їхати на територію Криму. Це ті, хто пов'язані із знущанням над міліцією і "Беркутом", ті, хто пропагує нацистські гасла, і ті, хто їм публічно співчуває", - сказав політик.

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Відповідаючи на питання, чи увійдуть в ці списки Турчинов і Яценюк, Спікер відповів: "Увійдуть, точно. Вони померли для Криму після смерті наших людей, бійців "Беркута". До Криму їх не пустять".

Як раніше повідомляв УНІАН, нелегітимна влада Кримухоче націоналізувати міжнародний дитячий центр(МДЦ) «Артек».

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