Верховна Рада продовжить свою роботу завтра о 10.00

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

Він сказав, що наступне засідання відбудеться "завтра о 10 годині”.

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“Більше того, я буду пропонувати Верховній Раді, щоб ми з вами зібралися у понеділок, враховуючи ситуацію в Україні”, - сказав Турчинов.