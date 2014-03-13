Верховна Рада продовжить свою роботу завтра о 10.00
19:40, 13 березня 2014Політика
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Верховна Рада України продовжить свою роботу завтра, 14 березня, о 10.00.
Турчинов заявив, що хоче провести засідання також і в понеділок / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.
Він сказав, що наступне засідання відбудеться "завтра о 10 годині”.
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“Більше того, я буду пропонувати Верховній Раді, щоб ми з вами зібралися у понеділок, враховуючи ситуацію в Україні”, - сказав Турчинов.
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