Верховна Рада продовжить свою роботу завтра о 10.00

19:40, 13 березня 2014
Політика
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Верховна Рада України продовжить свою роботу завтра, 14 березня, о 10.00.

Турчинов заявил, что хочет провести заседание также и в понедельник / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

Він сказав, що наступне засідання відбудеться "завтра о 10 годині”.

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“Більше того, я буду пропонувати Верховній Раді, щоб ми з вами зібралися у понеділок, враховуючи ситуацію в Україні”, - сказав Турчинов.

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