Біля штаб-квартири ООН в Нью-Йорку Яценюка зустрів місцевий Майдан

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк прибув до Нью-Йорка, де сьогодні виступить на засіданні Ради Безпеки Організації об’єднаних націй.



Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, біля штаб-квартири ООН Арсенія Яценюка зустрів нью-йоркський Майдан. Активісти місцевого Майдану скандували «Слава Україні!», «Putin, hands off Ukraine!» («Путін, руки геть від України!»). Читайте такожПерший візит Яценюка у якості премєр-міністра України в США Разом із Яценюком майданівці Нью-Йорка заспівали гімн України. Як зазначають місцеві активісти, Майдан у Нью-Йорку був створений 1 грудня.

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