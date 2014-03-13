Біля штаб-квартири ООН в Нью-Йорку Яценюка зустрів місцевий Майдан
22:25, 13 березня 2014Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк прибув до Нью-Йорка, де сьогодні виступить на засіданні Ради Безпеки Організації об’єднаних націй.
В Нью-Йорку Яценюка зустрів місцевий Майдан
Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, біля штаб-квартири ООН Арсенія Яценюка зустрів нью-йоркський Майдан.
Активісти місцевого Майдану скандували «Слава Україні!», «Putin, hands off Ukraine!» («Путін, руки геть від України!»).
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Разом із Яценюком майданівці Нью-Йорка заспівали гімн України.
Як зазначають місцеві активісти, Майдан у Нью-Йорку був створений 1 грудня.
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