Донецька міліція не діяла, коли вбивали учасників мітингу, - очевидець
Міліція не затримувала призвідників заворушень у Донецьку.
Про це розповів один з учасників подій, пишуть Новости Донбасса.
За його словами, правоохоронці лише забезпечували кордон між двома таборами. Вони не затримували призвідників заворушень, які на їхніх очах кидали в учасників мітингу за соборність України петарди і димові шашки.
Коли мітинг на підтримку соборності завершився активісти проросійських організацій напали на його учасників і почали їх бити.
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В цей час міліція вела себе пасивно і практично не робила спроб припинити правопорушення. Проросійським активістам безперешкодно роздавали палиці і арматуру з автомобілів, припаркованих біля площі Леніна.
Деякі з них були без номерних знаків. Працівники ДАІ, які чергували на дорогах біля площі, безперешкодно пропускали їх.
Нагадаємо, сьогодні близько 1 тисячі осіб провели мітинг на площі Леніна в підтримку соборності України. Їм намагалися завадити приблизно стільки ж представників проросійських організацій. Після мітингу почалися сутички, в ході яких було вбито двох осіб.