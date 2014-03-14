В Алушті намагалися взяти штурмом підрозділ Служби зовнішньої розвідки

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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“Штурмовики (пара десятків представників бандформування Аксьонова - т.з. "самооборона") під'їхали на міліційних машинах. Вони вимагали від розвідників (їх у підрозділі СЗР лише кілька чоловік) негайно скласти зброю і здаватися. Розвідники забарикадувалися у приміщенні”, - написав Тимчук.