Томенко заперечує можливість націоналізації телеканалу "Інтер" Верховною Радою

"Ну, немає у нас в існуючому законодавстві процедури націоналізації каналів. У нас є одна процедура, пов'язана з видачею ліцензій, відбором ліцензій..." - розповів депутат, повідомляє Ukranews.

На даний момент він розцінює ідею націоналізувати телеканал Інтер як піар-пропозицію, яка не має правової основи.

На думку Томенка, поки до цього питання треба ставитися з обережністю.

У той же час він нагадав, що питання націоналізації телеканалів - це компетенція не парламенту, а відповідних органів, зокрема ФДМ та Антимонопольного комітету.

Після затримання Фірташа в Австрії у ЗМІ з'явилася інформація про нібито підготовку законопроекту про націоналізацію телеканалу "Інтер".

Як повідомляв УНІАН, МЗС підтвердило інформацію про затримання голови ради директорів і власника компанії Group DF, голова Федерації роботодавців Дмитра Фірташа у Відні (Австрія).

До складу Inter Media Group входять телеканали "Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Ентер-Фільм", "Піксель", "MTV-Україна" (реорганізується в телеканал ZOOM).

Керує групою компанія GDF Media Limited, що належить бізнесмену Дмитру Фірташу.