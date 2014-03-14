У Дніпропетровську збирають Всесвітнє слов'янське віче, аби дати оцінку діям Путіна

Про це повідомив голова правління Дніпропетровського общинного фонду «Дніпровські пороги» Ігор Шпирка, повідомляє Мост-Днепр.

За його словами, дипломатичні засоби вирішення конфлікту по Криму практично вичерпані.

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Нагадаємо, раніше екс-глава польського уряду, сенатор Влодзімеж Цимошевич заявив, що потім росіянам буде соромно за дії Путіна в Криму.