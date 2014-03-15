У Херсонській області висадився російський десант

Біля селища Стрілецьке (Арабатська стрілка, Генічеський район, Херсонська область) орієнтовно о 13:30 з вертольотів висадився десант з 40 піхотинців російських військ.

Про це УНІАН повідомили місцеві жителі. Також дану інформацію підтверджують джерела в правоохоронних органах Генічеського району.

Також жителі Стрілецької повідомили, що в минулі дні російські військові вертольоти кілька разів облітали територію навколо їхнього селища.

Для чого десантники висадилися і що зараз відбувається в Стрілецькому поки невідомо.

Відзначимо, в морі, в декількох кілометрах від Стрілецької знаходяться газовидобувні вишки НАК ”Чорноморнафтогаз”.