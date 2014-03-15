У Херсонській області висадився російський десант
14:38, 15 березня 2014Політика
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На Арабатській стрілці висадився російський десант
Біля селища Стрілецьке (Арабатська стрілка, Генічеський район, Херсонська область) орієнтовно о 13:30 з вертольотів висадився десант з 40 піхотинців російських військ.
Про це УНІАН повідомили місцеві жителі. Також дану інформацію підтверджують джерела в правоохоронних органах Генічеського району.
Також жителі Стрілецької повідомили, що в минулі дні російські військові вертольоти кілька разів облітали територію навколо їхнього селища.
Для чого десантники висадилися і що зараз відбувається в Стрілецькому поки невідомо.
Відзначимо, в морі, в декількох кілометрах від Стрілецької знаходяться газовидобувні вишки НАК ”Чорноморнафтогаз”.
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