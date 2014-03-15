З наступного тижня ЦВК може почати реєструвати перших кандидатів у президенти України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Магера заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

На сьогоднішній день не зареєстровано жодного кандидата, але я сподіваюсь, що наступного тижня такі вже будуть”, - сказав Магера, зауваживши, що ЦВК продовжує свою роботу з підготовки до виборів президента України у відповідності до чинного законодавства.