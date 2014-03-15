З наступного тижня ЦВК може почати реєструвати перших кандидатів у президенти України

15:37, 15 березня 2014
Політика
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Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера сподівається, що з наступного тижня ЦВК розпочне приймати документи на реєстрацію від перших кандидатів на посаду президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Магера заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

На сьогоднішній день не зареєстровано жодного кандидата, але я сподіваюсь, що наступного тижня такі вже будуть”, - сказав Магера, зауваживши, що ЦВК продовжує свою роботу з підготовки до виборів президента України у відповідності до чинного законодавства.

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