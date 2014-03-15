З наступного тижня ЦВК може почати реєструвати перших кандидатів у президенти України
15:37, 15 березня 2014Політика
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Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера сподівається, що з наступного тижня ЦВК розпочне приймати документи на реєстрацію від перших кандидатів на посаду президента України.
На сьогоднішній день не зареєстровано жодного кандидата
Як передає кореспондент УНІАН, про це Магера заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
На сьогоднішній день не зареєстровано жодного кандидата, але я сподіваюсь, що наступного тижня такі вже будуть”, - сказав Магера, зауваживши, що ЦВК продовжує свою роботу з підготовки до виборів президента України у відповідності до чинного законодавства.
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