Референдум у Криму є незаконним і його результат не буде визнано — Ромпей і Баррозу

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, у спільній заяві лідери ЄС знову закликають Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України та ввести свої війська до місць їхньої постійної дислокації.

"Європейський Союз вважає проведення референдуму щодо майбутнього статусу частини території України таким, що суперечить українській Конституції та міжнародним нормам. Референдум є незаконним, нелегітимним і його результат не буде визнано," - йдеться у заяві Ромпея та Баррозу.

"Вирішення кризи в Україні має спиратися на територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України в рамках української Конституції та поваги до міжнародних норм. Лише спільна праця через дипломатичні процеси, включно з прямими переговорами між урядами України та Росії, може допомогти знайти вирішення кризи," - наголосили лідери ЄС.

Ромпей та Баррозу заявили також про суворе засудження нічим не спровокованого порушення суверенітету та територіальної цілісності України з боку Росії і закликали Москву зменшити свої війська до передкризової кількості і вивести їх до місць постійної дислокації.

В заяві говориться також, що у понеділок, 17 березні, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ на своєму засіданні у Брюсселі розгляне додаткові заходи з боку ЄС проти Росії згідно рішення саміту від 6 березня. Лідери ЄС тоді постановили, що в разі відсутності де-ескалації ситуації з боку Росії та відсутності прямих контактів між Києвом та Москвою ЄС вдасться до обмежень на поїздки та замороження активів тих, хто в російському керівництві причетний до операції в Криму. Наступним кроком можуть бути економічні заходи ЄС проти Росії.