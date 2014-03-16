Виборчком Криму намалював явку майже 83% виборців

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова республіканської комісії з проведення референдуму Михайло Малишев.

Зокрема, в АР Крим взяли участь в "опитуванні" 81,36 % виборці , у Севастополі - 89,51%.

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму виніс на референдум два альтернативних питання:

1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?

2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

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Голосування почалося 16 березня о 8 ранку і завершилося о 8 вечора.

93 % виборців Криму висловилися на референдумі за приєднання Криму до Росії, такими є дані єдиного в регіоні екзит -пол. Опитування проводив Республіканський інститут політичних та соціологічних досліджень на замовлення сайту "Кримінформ".

7 % опитаних кримчан обрали другий варіант відповіді (відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України).