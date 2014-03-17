У Чернівцях новопризначений голова ОДА зміг попрацювати лише один день

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку представники «Правого сектору», Народної самооборони та громади області пікетували ОДА, де відбувалося представлення нового губернатора Романіва.

Пікетувальники увійшли до приміщення ОДА та завадили новопризначеному губернатору пройти до робочого кабінету.

Люди вимагали аби він подав у відставку, оскільки його кандидатуру не узгоджували з громадою. Крім того Романіву закидали колишнє членство у СДПУ(о) та пасивну позицію під час подій на Майдані в Києві. Після близько годинної суперечки Романів написав заяву про відставку. Він зробив це після того, як протестувальники пригрозили, що оголосять голодування.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав указ, яким призначив Романіва головою Чернівецької обласної державної адміністрації.