Журналіст «Грани.ру» не брав участі в нападі на Посольство України в РФ

Про це УНІАН повідомила генеральний директор «Грани.ру» Юлія Березовська.

«Сьогодні низка інформаційних агентств України розповсюдили неточну інформацію про напад на посольство України. Співробітник «Грани.ру» перебував на місці події як журналіст, він вів відеозйомку акції «Інша Росія», - підкреслила Березовська.

При цьому вона відзначила, що сайт видання заблоковано на території РФ за рішенням Генпрокуратури Росії за об'єктивне висвітлення подій в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Москві активісти партії «Інша Росія» скоїли напад на посольство України. «Сьогодні вранці четверо представників партії «Інша Росія», а також кореспондент видання «Грани.ру» скоїли напад на українське дипломатичні представництво. Нападники кинули на територію посольства дві димові шашки», - сказав співробітник посольства.

Читайте такожУ Росії заблокували доступ до сайтів опозиційних ЗМІ та блогу Навального

13 березня Федеральна служба РФ з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій заблокувала низку опозиційних сайтів і блог російського опозиціонера Олексія Навального. «На вимогу Генеральної прокуратури РФ до єдиного реєстру забороненої інформації внесені такі інтернет-ресурси: www.grani.ru, www.kasparov.ru, www.ej.ru», - зазначається у повідомленні.