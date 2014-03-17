Росія викопує рів недовіри до себе - глава сенату Польщі

Після зустрічі з Олександром Турчиновим вони оголосили тристоронню заяву, в якій засуджують агресію Росії і називають дії Москви фатальними не тільки для України, але і для всієї Європи - коли кордон ділять з допомогою зброї, передає ТСН.

"Росія викопує рів недовіри до себе. За все це несе відповідальність Росія і її президент. Я маю надію, що в Росії політичні сили і суспільство дійде до думки, яка зупинить подальший негативний розвиток подій", - заявив маршал сенату Польщі Богдан Борусевич.

На думку керівників литовського і польського парламентів, Україна готова до асоціації з Європою, і це допоможе Києву відстоювати свою правоту в світі.

"Я дуже вдячний своїм колегам за їхню чітку позицію. Я вдячний всім європейським країнам, усім цивілізованим країнам, які в даний час підтримують нашу Україну і разом з нею готові протистояти агресії РФ", - зазначив Турчинов.

Раніше повідомлялося про те, що Польща пропонує ЄС зменшити газову залежність від Росії.