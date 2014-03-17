Канада ввела санкції проти кримських і російських чиновників

Санкції передбачають заборону на в'їзд на територію Канади і заморожування активів цих чиновників у разі, якщо такі виявляться, передає "Інтерфакс".

У списку санкцій, про який оголосив у своїй заяві прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер, фігурує віце-прем'єр уряду РФ Дмитро Рогозін. У список потрапили також прем'єр Криму Сергій Аксьонов і спікер кримського парламенту Володимир Константинов.

Раніше санкції США відносно ряду російських політиків, введені у зв'язку з ситуацією на Україні, вступили в силу. У список потрапили спікер ради федерації Валентина Матвієнко і віце-прем'єр Дмитро Рогозін, а також Владислав Сурков, Сергій Глазьєв, Леонід Слуцький, Андрій Клішас, Олена Мізуліна, Сергій Аксьонов, Володимир Константинов, Віктор Медведчук, Віктор Янукович.

У понеділок рада Європейського Союзу затвердила санкції стосовно 21 особи, причетних до прийняття рішень, що призвели, за оцінкою Євросоюзу, до кризи в Україні. У санкційний списокЕС увійшли вісім кримських політиків, 10 депутатів Держдуми і членів Ради Федерації і троє високопоставлених військових.