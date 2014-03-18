Свободівців звинуватили у видаленні скандального відео, що свідчить про їх "злочин"

"Партія Свобода зачищає сліди. З каналу Олександр Аронець на Ustream видалено запис, яким вони самі задокументували власний злочин", - написав журналіст "Української правди" Сергій Лещенко на своїй сторінці в Фейсбук.

"Надто пізно. Докази для порушення кримінальної справи проти депутата від ВО "Свобода" Ігоря Мірошниченка збережено", - зазначив він.

"Справу має порушити Arsen Avakov (Арсен Аваков), а потім передати Генпрокурору від "Свободи" Oleh Mahnitskyy (Олегу Махницкому), оскільки тільки ГПУ може здійснювати провадження проти депутатів. Це і буде для Махніцького справжнім іспитом на неупередженість. На кого він працює - на народ України чи на кримінального авторитета "Пупса", - написав Лещенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні було оприлюднено відео з каналу Олександра Аронця на Ustream, на якому зображені кадри, як група "свободівців", серед яких були Мірошниченко, Іллєнко і Бенюк із застосуванням сили та вигуками "москальський непотріб" змусили написати заяву про відставку тимчасового керівника "Першого національного каналу" Олександра Пантелеймонова.

Пізніше відео з каналу Аронця було видалено, однак його вже розмістили на каналі YouTube.