Сьогодні Рада Безпеки ООН проведе восьму зустріч щодо України

Рада Безпеки ООН проведе сьогодні, 19 березня, восьму з початку місяця зустріч щодо України. Як оголосив у вівторок постійне представництво Люксембургу, головуючого у Раді Безпеки в березні, засідання призначене на 15:00 (21:00 за київським часом), повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Рада Безпеки проведе відкриту зустріч щодо Україні в 15:00. Зі звітом виступлять заступник генсекретаря ООН Ян Еліассон і помічник генсека з прав людини Іван Шимонович", - повідомили в місії.

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Також стало відомо, що намічене на четвер пленарне засідання Генеральної Асамблеї перенесено на невизначений термін. "Пленарну зустріч Генеральної Асамблеї щодо ситуації в Україні, заплановану на четвер, 20 березня, відкладено до подальших повідомлень", - повідомила офіційний представник голови ГА Афаф Конджа.

Як заявили кор. ИТАР-ТАСС в постійному представництві України при ООН, зміни в планах викликані рішенням скликати зустріч Ради Безпеки. Коли відбудеться сесія Генасамблеї, поки невідомо.